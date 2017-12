Flyselskaber går fri af bøder

INDLAND: Flyselskaber, der blæser på deres passagerers rettigheder, kan i flere år slippe for at betale bøder.

I de seneste tre år er der ikke udskrevet en eneste bøde i Danmark til et flyselskab. Alene i år har Trafikstyrelsen sendt 40 færdigbehandlede sager til politiet, hvor de fortsat er "under behandling". Ingen af sagerne har endnu ført til bøde.

Det fremgår af et svar, som Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har sendt til det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen, der er Venstres retsordfører.

- Det er for dårligt. Realiteterne er, at intet foretages over for flyselskaberne, og at passagererne reelt lades i stikken. Flyselskaberne kan overtræde bestemmelserne, som de vil, uden konsekvenser, og jeg er alvorligt bange for, at selskaberne er ligeglade med reglerne, siger Preben Bang Henriksen.

Ifølge EU-regler skal flyselskaber straffes med bøde, hvis de eksempelvis ikke oplyser passagererne om deres rettigheder i forbindelse med forsinkelser eller aflysninger.

Af ministersvaret fremgår det, at Nordjyllands Politi slet ikke behandler sagerne. Det billede genkender man dog ikke hos Nordjyllands Politi.

- Vi undrer os over, hvor ministeriet har sine oplysninger fra. Vi har lige nu 13 sager under behandling, siger Torben Kaufmann Sørensen, advokaturchef hos Nordjyllands Politi.

