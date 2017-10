Flystyrt på Sjælland koster to personer livet

HOLBÆK: To mænd mistede sent mandag eftermiddag livet, da de styrtede ned med et ultralet fly ved Holbæk.

Politiet fik anmeldelsen om flystyrtet klokken 17.18. Et ultralet fly var styrtet ned på en mark ved Hagesholmsvej ved Audebo.

I flyet blev to personer fundet dræbt - en 56-årig mand fra Jyllinge og en 61-årig mand fra Hørsholm.

Deres pårørende er underrettet om ulykken.

/ritzau/