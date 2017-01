GÆRUM: "Du må gerne forvente dig lidt mere af os! Vi vil gerne gøre det med energien så nemt for dig som muligt. Derfor er vores mission at give vores kunder - herunder dig - en mere bøvlfri hverdag, så du kan koncentrere dig om vigtigere ting end din elregning".

Citat: Energinord.

Energiselskabets lokkende slogan står i bunden af alle fakturaer. Så vidt så godt.

- Det går helt automatisk ...

Hverdagen for en af selskabets kunder viste sig dog at være rigtig bøvlet.

Indtil den 1. juli 2016 boede Michael Johansen på Egevej i Gærum ved Frederikshavn.

Få dage før han flytter fra huset i Gærum, ringer han til Energinord for at melde flytning.

Over telefonen får han at vide, at der er fjernaflæsning på el-måleren, så han skal ikke foretage sig yderligere. Det går helt automatisk.

Hænger på en andens regning

Det gjorde det så ikke.

Midt i september modtager Michael Johansen en regning på elforbruget fra 1. juli til 4. september, og da han henvender sig til Energinord, får han at vide, at han selv må betale regningen og klare det med den nye ejer, der 1. juli overtog huset i Gærum.

Energinord kan kun gå 14 dage tilbage fra den 5. september, så de 1863 kr., der er brugt i perioden der før, må Michael Johansen selv udrede, lyder svaret.

- Det er ikke så meget beløbet men mere det principielle. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal tage kampen med den nye ejer for at få mine penge tilbage for en fejl, som Energinord har lavet, siger Michael Johansen.

Han mener, det er ualmindelig dårlig service fra et selskab, der reklamerer med "en mere bøvlfri hverdag" og, at "forbrugerne godt må forvente lidt mere af dem".

En systemfejl ...

Kundechef Jan Højlund fastholder, at Michael Johansen hænger på regningen:

- Vi får kun pengene for det faktiske forbrug, og så får han udfordringen med at få dem skrapt hjem.

- Udfordringen er, at systemerne ikke giver os muligheden for at rette op på det. Jeg kan godt forstå, at kunden synes, det er mystisk. Det vil jeg gerne anerkende.

- Systemerne er så stramme i vores branche, at vi ikke har mulighed for at spole længere end 14 dage tilbage. Det kan jeg godt forstå, at kunden synes er mystisk, men sådan er det, siger Jan Højlund, afdelingsleder i Energinords kundecenter i Silkeborg.

Tredjestørste energiselskab

Han forklarer, at der systemteknisk sker det, at hvis kunden selv taster flytning via hjemmesiden, får han automatisk en genereret meddelelse.

- Hvis kunden ringer til os, vil kundekonsulenten - med kunden i røret - taste det, som kundens ellers selv ville taste via hjemmesiden. Praksis er ikke, at vi tager imod en flytning på en lap eller et stykke papir og så taster den efterfølgende.

Energinord er fusioneret med EnergiMidt og HEF, og er med 383.000 andelshavere Danmarks tredje største energiselskab. Selskabet har navnet Eniig.

Til gengæld lykkedes det ikke at blive enig med Michael Johansen, der i dag bor i Frederikshavn.