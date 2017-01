TAMPA BAY: Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers er i topform for tiden, hvor danskeren henrykker i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

For tredje gang i de seneste syv kampe lavede danskeren to scoringer, da Winnipeg Jets vandt 6-4 ude mod Tampa Bay Lightning.

I første periode scorede danskeren på straffeslag, og han bragte dermed Winnipeg foran 2-1.

Der stod 4-1 til Winnipeg inden sidste periode, hvor Nikolaj Ehlers igen viste sit talent. Den unge dansker er hurtigere på skøjterne end de fleste andre - i hvert fald hurtigere end Tampa Bays forsvarsspillere.

Ehlers opfangede pucken på midten af banen og satte i løb mod Tampa Bays mål.

En skudfinte snød fuldstændigt svenske Victor Hedman, der var ved at falde forover på isen. Efterfølgende lagde Ehlers roligt pucken ind bag Andrei Vasilevskiy i Tampa Bays mål. 5-2 til Winnipeg og så var kampen så godt som afgjort.

Det hele endte 6-4 til Winnipeg, selv om Tampa Bay i mellemtiden havde en chance for at kæmpe sig tilbage, da holdet reducerede til 4-5 kort før slut.

Et andet sted i NHL var der danskermøde mellem Lars Ellers Washington Capitals og Frederik Andersens Toronto Maple Leafs.

Kampen endte 6-5 til Washington efter en tæt affære, der blev afgjort i forlænget spilletid. Frederik Andersen stod hele kampen for Toronto, der inden opgøret ikke havde tabt i fem kampe i streg.

Lars Eller leverede en assist til scoring til 4-4 i tredje periode.

I den forlængede spilletid var det den russiske stjerne Alex Ovechkin, der scorede på Frederik Andersen efter ganske få sekunders spil.

For både Mikkel Bødker og Nicklas Jensen blev det til hjemmebanenederlag.

Bødkers San Jose Sharks tabte 1-2- til Los Angeles Kings efter forlænget spilletid.

Nicklas Jensen fik sin femte kamp i sæsonen for New York Rangers, men han måtte forlade isen med et klart 1-4-nederlag til Buffalo Sabres.

