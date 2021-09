Flyvende Valgren vinder for anden dag i træk

PECCIOLI:Cykelrytteren Michael Valgren er tilsyneladende ustoppelig med blot halvanden uge til VM i Belgien.

Den 29-årige dansker vandt for anden dag i træk, da han torsdag kørte først over stregen i Coppa Sabatini i Italien.

På den let stigende opløbsstrækning var Valgren hurtigere end den nykårede europamester Sonny Colbrelli, der måtte opgive at følge danskerens acceleration.

Valgren har pludselig fundet vinderformlen efter lang tids sejrstørke. Onsdag vandt han Coppa della Toscana, hvilket var hans første sejr i tre et halvt år.

Torsdagens sejr blev skabt i samarbejde med holdkammeraten Neilson Powless. De to EF-ryttere var del af et otte mand stort udbrud, der med 25 kilometer igen havde et hul på halvandet minut til hovedfeltet.

Her var Colbrelli umiddelbart klar favorit, fordi han er den bedste afslutter. Til gengæld kunne EF profitere af at være eneste hold med to ryttere blandt de forreste.

Valgren åbnede ballet ti kilometer før mål. Danskeren fik dog ikke lov at slippe fri, men det gjorde til gengæld Powless, der kørte kontra.

Med godt to kilometer igen blev den stride modvind dog for meget for Powless, og så var de otte udbrydere samlet igen.

Da rytterne nåede målstigningen, satte Valgren et sidste angreb ind og fik selskab af Colbrelli. De to kæmpede skulder ved skulder op mod målet, men til sidst satte italieneren sig resignerende ned i sadlen.

- Jeg fik virkelig god hjælp fra Neilson Powless, som var superstærk. Jeg kunne sidde i læ i modvinden og så gøre det så hårdt som muligt på den sidste stigning.

- Heldigvis holdt jeg helt til mål, siger Valgren i det officielle presseinterview efter sejren.

Hans tanker er allerede begyndt at kredse om VM-landevejsløbet 26. september, hvor Danmark har flere medaljekandidater.

- Det er fedt at slå Colbrelli, som er en af favoritterne til VM. Jeg tager til VM sammen med et meget stærkt hold, og forhåbentlig kan vi tage en guldmedalje til Danmark, siger Valgren.

Han er den blot anden danske vinder af Coppa Sabatini, der blev kørt første gang i 1952. Bjarne Riis var øverst på sejrsskamlen i 1996.

/ritzau/