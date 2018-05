Flyvevåbnet hilser på karnevals-deltagerne

AALBORG: Flyvevåbnet har meldt sig til tjeneste og deltager i årets karneval med temaet "Til lands, til vands og i luften". Særligt den sidste del af temaet "i luften" vil Air Transport Wing Aalborg sætte en tyk røgstreg under.

I forbindelse med paradestarten lørdag 26. maj kl. 10 fra Nørresundby vil deltagerne, som skal krydse Limfjordsbroen, få endnu en god grund til at lægge nakken tilbage og kigge op i luften. De får nemlig fornemt selskab af de ægte luftkaptajner fra Air Transport Wing Aalborg, som laver en overflyvning over Limfjorden for at hilse på de festglade karnevalsdeltagere fra luften.

Læs hele historien på AALBORG:NU