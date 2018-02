FN: 10.000 civile afghanere er dræbt eller såret i 2017

Op mod 2300 civile er dræbt eller såret af selvmordsbomber eller andre angreb i Afghanistan i 2017, hvilket er flere end nogensinde før i den afghanske konflikt.

- Tallene alene afspejler ikke de grusomme menneskelige lidelser, almindelige mennesker underkastes - navnlig kvinder og børn, siger Tadamichi Yamamoto, FN's særlige udsending til Afghanistan.

- 605 civile personer blev dræbt, mens 1690 blev såret ved forskellige angreb sidste år. I Kabul blev 1831 personer ramt, hedder det.

- 2018 har indtil videre ikke været bedre. Siden 20. januar er mindst 130 blevet dræbt ved angreb i Kabul.

Rapporten fastslår, at de militante grupper, som er under pres fra flere og flere luftangreb og kommandoraids, angriber i byerne i stigende grad.

- I alt blev der dræbt eller såret over 10.000 civile afghanere sidste år ifølge rapporten. De fleste blev dræbt eller såret ved bombeanslag.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har gjort det klart, at han ønsker en mere målrettet handling mod Taliban efter flere blodige massakrer - blandt andet en bilbombe gemt i en ambulance i Kabul, som dræbte over 100 og sårede omkring 235.

- Nu bør alle lande komme med beslutsomme tiltag mod Taliban og mod dem, som støtter militsen, siger den amerikanske præsident.

I Kabul er mange indbyggere fortvivlede, bange og vrede efter en række store angreb - blandt andet også på hotel Intercontinental i den afghanske hovedstad.

Bevæbnede mænd har med et angreb på Save the Childrens kontorer i Jalalabad i den østlige del af Afghanistan tvunget nødhjælpsgruppen til at indstille sit arbejde i Afghanistan.

/ritzau/Reuters