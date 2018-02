FN: Al-Qaeda står modsat IS fortsat bemærkelsesværdigt stærkt

Al-Qaedas globale netværk er fortsat "bemærkelsesværdigt modstandsdygtigt".

Og i nogle regioner udgør netværket en større trussel end den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Det konkluderer FN i en ny rapport sendt til Sikkerhedsrådet.

Rapporten konkluderer også, at al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP), som er baseret i Yemen, fungerer som kommunikationscentral for organisationen.

Al-Qaeda er ifølge FN en terrororganisation.

- De forskellige grene af al-Qaeda forbliver den dominerende trussel i nogle regioner såsom Somalia og Yemen. Det ser vi i en kontinuerlig strøm af angreb og forpurrede operationer, står der i rapporten.

I Vestafrika og Sydasien udgør grupper med tilknytning til al-Qaeda en alvorlig trussel, imens IS-grupper "for øjeblikket er ude af stand til at indtage en dominerende position", står der videre.

FN-medlemslande ser dog muligheden for, at grupper under al-Qaeda og grupper under IS slår sig sammen for at støtte hinanden. Ifølge rapporten kan netop en sådan sammensmeltning i nogle regioner udgøre en helt ny trussel.

Islamisk Stat mistede sidste år sit selvudråbte kalifat i Syrien og Irak, men ifølge FN's tilsynsorgan forbliver al-Qaeda altså anderledes modstandsdygtigt.

Al-Nusra Fronten er al-Qaedas forlængede arm i Syrien og forbliver ifølge FN-rapporten "en af de største og stærkeste grene af al-Qaeda globalt".

Al-Nusra Fronten har mellem 7000 og 11.000 krigere, herunder tusindvis af udlændinge. Gruppens mest magtfulde base er i den syriske provins Idlib.

I Libyen, hvor IS fortsat prøver at genvinde fodfæste efter tabet af havnebyen Sirte, har gruppen på det seneste genvundet styrke i form af krigere, der er hjemvendt fra Irak og Syrien, konkluderer rapporten.

Krigere fra Boko Haram, der har udvidet sit territorium fra det nordlige Nigeria, bibeholder små celler i Libyen, som derfra kan rykke videre til andre lande i regionen.

- Medlemsstater vurderer, at der er sandsynlighed for, at ledere fra IS vil rykke fra Libyen til andre konfliktramte områder i Vestafrika og Sahelzonen, herunder Mali, står der i FN-rapporten.

/ritzau/AFP