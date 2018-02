FN: Drab på muslimer i Myanmar har folkemordets kendetegn

FN's særlige udsending til Myanmar, Yanghee Lee, siger om de militære operationer mod det muslimske mindretal rohingya, at de bærer "folkemordets kendetegn".

Det skriver nyhedsbureauet AP, der bekræfter fundet af mindst fem massegrave i den vestlige del af Myanmar.

Yanghee Lee siger, at hun ikke definitivt kan fastslå, at der er tale om folkemord, før der er nedsat en international instans eller domstol, som kan vurdere beviserne.

- Men vi ser tegn på det, og det bygger op til det, siger hun.

Hun reagerer på de detaljerede oplysninger fra AP. De beskriver en massakre og mindst fem massegrave i landsbyen Gu Dar Pyin i Myanmar.

Lee siger, at hun ikke har direkte oplysninger om landsbyen. Men "man kan se, at det er et mønster", der tegner sig efter regimets forfølgelse af det muslimske mindretal.

Adgangen til Gu Dar Pyin er blevet afskåret af Myanmar, så det er endnu ikke muligt at få et konkret antal døde rohingyaer bekræftet. Men byens ledere har samlet en liste på indtil videre 75 døde. Flere af landsbyens beboere påpeger over for AP, at drabstallet kan være op til 400.

AP oplyser, at de interviews, det har gennemført med fordrevne landbybeoere, og de oplysninger, det har kunne indsamle om landsbyen, får nyhedsbureauet til at fastslå, at der findes mindst fem massegrave.

Overlevende fra angrebet i Gu Dar Pyin beretter om, at soldater kom til landsbyen med rifler, knive, raketstyr og granater. Herudover medbragte de skovle til at grave huller til ligene og syre til at brænde ansigtet og hænderne af de døde, så de ikke kunne genkendes.

Yanghee Lee understreger, at der skal være klarhed om, hvorvidt Myanmar står bag disse handlinger eller ej.

- Alle sten skal vendes, for folket, ofrene og familierne fortjener helt klart et svar, siger hun.

Myanmars regering har afvist, at massakre som den i Gu Dar Pyin har fundet sted. Regeringen har kun anmeldt en enkelt massegrav i landsbyen Inn Din, der indeholder, hvad regeringen kalder ligene af ti terrorister.

Næsten 700.000 rohingyaer er siden august flygtet fra deres landsbyer til Bangladesh.

/ritzau/