FN-chef hører om ufattelige overgreb i rohingya-lejr

FN's generalsekretær, António Guterres, har hørt "ufattelige" beretninger om drab, voldtægt og andre voldsomme overgreb under sit besøg mandag i en flygtningelejr i Bangladesh.

I lejren i Cox's Bazar bor nogle af de omkring 700.000 mennesker fra det muslimske rohingya-mindretal, som er flygtet fra en omfattende militæroperation i Myanmar sidste år.

Guterres, som mandag fik en rundtur i den overfyldte lejr, beskriver rohingyaernes situation som "et humanitært og menneskeretligt mareridt".

- I Cox's Bazar i Bangladesh har jeg netop hørt ufattelige beretninger om drab og voldtægt fra rohingya-flygtninge, der for nylig er flygtet fra Myanmar. De ønsker retfærdighed og en sikker hjemvenden, skriver Guterres på Twitter.

Forud for sit besøg i flygtningelejrene har FN-chefen betegnet rohingyaerne som et af de mest forfulgte og udsatte mindretal i verden.

Omkring 700.000 rohingyaer - eller størstedelen af den godt en million rohingyaer, der indtil sidste år i Rakhine-delstaten i Myanmar - flygtede over grænsen til Bangladesh, efter militæret indledte en større operation i august sidste år.

Mange af flygtningene har over for organisationer som Amnesty International fortalt, hvordan de er blevet voldtaget eller udsat for andre grove overgreb. En del har oplevet familiemedlemmer blive dræbt, mens andre har fortalt om, hvordan deres landsbyer er blevet brændt ned.

FN anvendte sidste år betegnelsen "etnisk udrensning" om forfølgelsen af rohingyaerne i Myanmar.

Guterres betegner mandag sit besøg i flygtningelejren i Bangladesh som en "solidaritetsmission" med rohingya-flygtningene og de lokalsamfund, der støtter dem.

FN-generalsekretæren er i selskab med blandt andre Verdensbankens chef, Jim Yong Kim.

/ritzau/AFP