FN: Flere flygtninge og migranter dør på rejsen mod Europa

Det er blevet farligere for flygtninge og migranter fra Afrika at krydse Middelhavet for at nå frem til Europas kyster.

Det konkluderer FN's flygtningeorganisation UNHCR i en ny rapport, der offentliggøres mandag.

Antallet af flygtninge og migranter, der når frem til Italien, Spanien og Grækenland via Middelhavet er faldet drastisk i årets første syv måneder.

Hele 41 procent færre er nået frem sammenlignet med samme periode sidste år.

Til gengæld er antallet af omkomne og savnede steget markant.

- Der er færre ngo'er på redningsmissioner i Middelhavet, og den libyske kystvagt opererer i et større område.

- Det betyder, at flygtninge og migranter bliver transporteret endnu længere i overfyldte fartøjer, inden de bliver opdaget og reddet. Hvis de altså bliver det, siger talsperson for UNHCR i Danmark Elisabeth Arnsdorf Haslund.

Når det er blevet mere risikabelt at tage turen over Middelhavet, hænger det ifølge FN sammen med, at ikkestatslige ngo-grupper har fået sværere ved at patruljere i Middelhavet.

Samtidig har EU tilført ressourcer til Libyen for netop at forhindre kriminelle bagmænd i tjene penge på at sætte flygtninge og migranter på synkefærdige pramme over Middelhavet.

Spørgsmål: Er den faldende strøm af flygtninge og migranter over Middelhavet ikke netop noget af det, man ville opnå fra EU's side?

- Det er klart, at EU har ret til at kontrollere dets grænser. Men man skal huske på, at når vi snakker om mennesker, der begiver sig ud på de her farlige og desperate rejser, så er der også tale om mænd, kvinder og børn, som har brug for beskyttelse.

- Det er en blandet gruppe ja, men der er også mennesker, som er på flugt fra krig og forfølgelse, og som har brug for beskyttelse, siger Elisabeth Arnsdorf Haslund.

Derfor er det nogle andre knapper, man ifølge UNHCR-talspersonen bør skrue på for at skabe et mere "forudsigeligt, velfungerende og solidarisk system" for modtagelse af flygtninge.

- Vi har appelleret til, at man bliver nødt til at tage flere kvoteflygtninge og lave nogle ordentlige systemer, der kan håndtere det her, siger Elisabeth Arnsdorf Haslund.

