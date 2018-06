FN ser fremskridt i forhandlinger om Syriens fremtid

Højtstående repræsentanter for Iran, Rusland og Tyrkiet førte tirsdag "væsentlige og vægtige" forhandlinger om, hvordan Syriens forfatningskomité skal sammensættes og fungere.

Yderligere forhandlinger er planlagt inden for de kommende uger, oplyser FN's særlige udsending Staffan de Mistura i en erklæring.

Under mødet var der konstruktive drøftelser om relevante emner i forbindelse med, hvordan en forfatningskomité skal oprettes, og hvordan den skal fungere. Der er tegn på en vis enighed på nogle områder, hedder det i erklæringen.

Ifølge de Mistura vil amerikanske embedsmænd slutte sig til forhandlingerne i denne måned, og han har bebudet, at han vil mødes med repræsentanter for USA, Saudi-Arabien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Jordan den 25. juni.

- Vi ser bevægelse, og vi vil forsøge at få mere af det, sagde de Mistura allerede i sidste uge.

De Mistura har mandat fra FN's Sikkerhedsråd til at føre forhandlinger med syriske grupper om politiske reformer og om en ny forfatning og planlægning af valg.

Meget af den politiske fremdrift i forhandlingerne er kommet fra Rusland, som er tæt allieret med Syriens præsident, Bashar al-Assad mens USA's intense i Syrien har været nedtonet i de seneste år.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, sagde i sidste måned, at der skabt betingelser for en politisk fredsproces i Syrien. Han fremsatte udtalelsen efter et møde med Syriens præsident i den russiske by Sotji. De talte også om blandt andet økonomisk samarbejde og investeringer.

FN har været vært for flere konferencer om Syriens fremtid, men ingen af dem har ført til noget. Putin siger, at Assad-styrets militære sejre i Syrien har banet vejen for en politisk fredsproces.

Assads styre har fået massiv støtte fra Rusland og Iran. Rusland rykkede med stor styrke og mange kampfly ind i Syrien i 2015. Det flyttede magtbalancen tilbage mod styret i Damaskus.

Syriens regering fremlagde i sidste måned en liste med 50 kandidater, som kan sidde i en forfatningskomité.

De Mistura har efterlyst lignende input fra Syriens opposition.

Internationale donorer lovede på en donorkonference i Bruxelles sidst i april, at de i 2018 tilsammen vil bidrage med 27 milliarder kroner til kriseramte syrere.

