FN slår alarm efter arktisk varmerekord på 38 grader

GENèVE: Der blev sidste år målt den højeste temperatur nogensinde i Arktis.

Det bekræfter FN's meteorologiske organisation, WMO, tirsdag.

I den russiske by Verkhojansk, der ligger godt 100 kilometer nord for den nordlige polarcirkel, lød temperaturen 20. juni 2020 således på 38 grader.

Det er den højeste temperatur, siden målinger begyndte i området i 1885.

Og det bør få alarmklokkerne til at ringe, siger WMO's chef, Petteri Taalas.

- Den her nye arktiske rekord er blot en i en række af observationer, der er blevet noteret i WMO's arkiv om ekstremt vejr og klima, og det bør få alarmklokkerne til at ringe i forhold til klimaforandring, siger han.

Den høje temperatur blev målt sidste sommer under en hedebølge, der globalt var med til at gøre 2020 til et af de tre varmeste år nogensinde målt.

Der blev også målt en rekordhøj temperatur på 18,3 grader ved Antarktis.

WMO er i øjeblikket ved at undersøge, om den kan bekræfte en europæisk varmerekord, der sidste sommer lød på 48,8 grader på italienske Sicilien.

Ifølge WMO-chefen har den meteorologiske organisation "aldrig haft så mange undersøgelser i gang på samme tid".

Dens særlige arkiv om ekstremt vejr og klima holder blandt andet styr på verdens højeste og laveste temperaturer, de mest voldsomme regnskyl og haglbyger samt de længste tørkeperioder og lynnedslag.

Det er første gang, at en arktisk varmerekord føjes til arkivet.

Selv om der registreres stigende temperaturer på hele Jorden, så går det hurtigere nogle steder end andre. I Arktis går opvarmningen mere end dobbelt så hurtigt som i gennemsnit på globalt plan.

Den laveste temperatur, der nogensinde er målt i Arktis, er minus 69,6 grader, oplyser WMO. Den blev målt den 22. december 1991 i Grønland.

Den højeste temperatur, der nogensinde er målt i Danmark, er ifølge DMI 36,4 grader. Det var i august 1975 i Holstebro.

/ritzau/AFP