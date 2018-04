FN undersøger luftangreb mod afghansk skole

FN's mission i Afghanistan undersøger meldinger om, at over et halvt hundrede civile er dræbt i et luftangreb i Kunduz-provinsen i Afghanistan mandag.

Angrebet, der var rettet mod den militante talibanbevægelse, ramte en religiøs skole. Afghanske sikkerhedskilder siger til nyhedsbureauet AFP, at 59 mennesker blev dræbt, og at mange af dem var børn.

Sayed Jaan, der er indbygger i distriktet Dasht-i Archi, fortæller til Reuters, at han har deltaget i to massebegravelser for i alt næsten 40 mennesker.

Og der har været andre begravelser end de to efter angrebet, som det afghanske luftvåben stod bag, siger han.

- Der var to massegrave til at begrave ofrene for bombardementet, og jeg deltog i begge begravelser. I den ene grav lå der 16 og i den anden grav 21. Mange af dem var små børn, fortæller Sayed Jaan.

- Der var andre begravelser, og folk er i gang med at grave, tilføjer han.

Angrebet fandt ifølge lokale kilder sted under en religiøs ceremoni for at fejre de unge mænd, der er færdige med at lære koranen udenad.

Andre kilder i lokalområdet oplyser til nyhedsbureauet dpa, at over 50 civile er dræbt og mindst 65 andre såret i angrebet.

FN's mission i Afghanistan (Unama) skriver på Twitter, at FN-efterforskere befinder sig i området og er ved at undersøge de "foruroligende meldinger om alvorlige skade" på civile.

En højtstående embedsmand i Afghanistans forsvarsministerium siger, at luftangrebet var rettet mod et møde, hvor flere militante var samlet.

Ifølge embedsmanden blev mindst 35 talibanere dræbt. Han afviser meldingerne om, at mange civile er blevet dræbt eller såret.

Men en talsmand for provinsguvernøren i Kunduz bekræfter over for nyhedsbureauet AP, at mindst fem civile er blandt de dræbte.

Taliban-bevægelsen - som angrebet var rettet mod - siger i en meddelelse, at luftangrebet ramte en religiøs skole, en såkaldt madrassa.

Ifølge den militante gruppe blev over 100 islamiske lærere, religiøse elever og andre civile enten dræbt eller såret, skriver AP.

