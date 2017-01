AALBORG: FOA Aalborg og FOA Thisted-Morsø fusioner. Det er resultatet efter en ekstraordinær generalforsamling i FOA Aalborg mandag aften i Vejgaard Hallen.

For sammenlægningen stemte 253, mens 35 stemte imod. 14 stemmesedler var blanke. For at en sammenlægning kunne komme på tale skulle der være to tredjedeles flertal, og det var der så rigeligt.

Det var anden gang på kort tid, medlemmerne af FOA Aalborg blev spurgt, om de ville gå sammen med FOA Thisted-Morsø.

Første gang var i november sidste år, hvor der var ekstraordinær generalforsamling om spørgsmålet i Messecenter Vesthimmerland i Aars.

Dengang var der ganske vist var et stort flertal, men ikke stort nok til at gennemføre en vedtægtsændring, som var forudsætning for fusionen. I Aars hed stemmetallene dengang 91 for og 50 imod.