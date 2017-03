HJØRRING: Dana Cup Academy, som er ved at blive opført som en fløj af Dana Cup SportsCenter i Hjørring, har som mål at tilbyde piger fodboldudvikling på højeste niveau.

Men ud over murstenene, så skal konceptets byggeklodser også sættes rigtig sammen - det mener man at have gjort, oplyser Dana Cup i en pressemeddelelse.

Blandt andet er målgruppen nu beskrevet: Dana Cup Academy tilbyder danske og udenlandske kvindelige fodboldspillere personlig udvikling med fodbolduddannelsen som udgangspunktet, men hånd i hånd med anden uddannelse tilpasset den enkelte elev. Eleverne udvælges på baggrund af såvel sportslige som personlige kvalifikationer.

Varigheden af opholdet på Dana Cup Academy kan strække sig fra få måneder til fire år.

Omkring skoledelen, hedder det: Dana Cup Academy har samarbejdsaftaler med en række uddannelsesinstitutioner, så eleverne kan deltage i undervisningen på særlige betingelser af hensyn til træning, kampe og rejser. For hver elev laves en "kontrakt" med skolen om betingelserne for skolegangen. Det er en betingelse for ophold på Dana Cup Academy, at eleverne prioriterer og passer skolegang på linje med fodbolden.

Jette Andersen, Direktør Dana Cup og formand for Fortuna, fortæller, at der er plads til 16 elever, og at rekrutteringen nok kan begynde fra 8./9. klasse.

- Akademiet bliver et scoop kvindefodbolden i hele landet. Men selvfølgelig også for Fortuna Hjørring. Hvis vi skal op blandt de allerbedste, så skal vi blive bedre til at udvikle spillere, lyder det fra Jette Andersen.

Fortuna Hjørring skal snart spille kvartfinale i kvindernes Champions League mod Manchester City.

Man er også klar til at inddrage elevernes familier: Familien skal have en grundig orientering om betingelser og målsætninger inden optagelse. Desuden vil familien blive løbende orienteret om, hvad der foregår på Dana Cup Academy, og der vil blive indkaldt til forældremøder og åbent hus-arrangementer.

Hver elev på Dana Cup Academy får også tilbudt en kontaktfamilie som en social dimension udenfor akademiet. Der er desuden mulighed for at få tilknyttet en mentor, en erfaren elitespiller, som kan støtte og rådgive den unge spiller.

Eleverne på Dana Cup Academy matches på hold svarende til deres niveau, f. eks. 3F Liga, 1. division, U18 og U16. Det kan være i regi af Fortuna Hjørring eller i andre klubber efter spillernes valg.

Dana Cup Academy i Hjørring åbner i august 2017. Akademiet er det første af sin art i Danmark. Ifølge Jette Andersen vil der senere følge oplysninger om, hvad det kommer til at koste at gå på akademiet samt, hvordan udvælgelsen konkret vil ske blandt de interesserede.

- Men vi glæder os til at give pigerne samme mulighed som drengene har haft i flere år forskellige steder i landet.tn