Fodbold-uro: Politimand kvæstet - ramt af sten

Pressemeddelelse udsendt af Vestegnens Politi søndag 4. november 2018:

”Efter dagens fodboldkamp mellem Brøndby IF og FC København var der en række episoder, hvor det kom til vold og stenkast med tilskadekomne betjente til følge.

Umiddelbart efter kampen forsøgte en fangruppering at angribe en anden fangruppering, der var på vej væk fra Brøndby Stadion. Københavns Vestegns Politi lagde sig imellem og forhindrede dermed sammenstød, men en politimand blev ramt af store sten på benet og i underkroppen. I forbindelse med politiaktionen brugte politiet tåregas.

Lidt senere opstod der uroligheder foran Bodega Hovsa på Seminarievej. Her brugte vrede fodboldfans tåregas mod politiet og der blev kastet sten og andet kasteskyts, hvor flere politifolk blev ramt. Dette medførte en større politiaktion, hvor bodegaen blev lukket, da gerningsmændene var trukket ind på stedet i forbindelse med urolighederne.

Også ved Brøndbyøster Station var der mindre uro, da der opstod slagsmål, imens en større fangruppering befandt sig her i forbindelse med at man afventede særtog tilbage til København. For at stoppe slagsmålet trak politiet stave. Kort efter var roen genoprettet.

I forbindelse med sammenstødene er i alt syv personer blevet anholdt. Fem politifolk er kommet til skade efter at være blevet ramt af sten og andet kastskyts. Politimanden, der blev ramt af sten i underkroppen, er overført fra skadestue til Herlev Hospital. Der til kommer ca. 70 sager, hvor betjente har anmeldt at de er blevet ramt af sten eller udsat for øvrig vold. Disse sager efterforskes nu af Københavns Vestegns Politi, som blandt andet vil bruge det righoldige videomateriale fra efter kampen, til at finde gerningsmændene. Politiet er ikke bekendt med andre tilskadekomne.

- Urolighederne i dag og det at vores folk blev udsat for både stenkast og tåregas, understreger hvorfor disse højrisiko-kampe skal spilles i dagslys. Af hensyn til både vores folk og ikke mindst almindelige fredelige fodboldfans, siger vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen.”