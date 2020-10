Fodbolden truet af corona-tab: Lad os få publikum tilbage

KØBENHAVN:Dansk fodbold starter torsdag en kampagne med det formål at få flere tilskuere tilbage på stadion.

Det er Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen, der vil vise, at det er sikkert at åbne op for tribunerne og måske forhindre en truende millionregning for den professionelle fodbold.

I øjeblikket er fodbolden ramt af regeringens forsamlingsforbud. For arrangementer inden for kultur og idræt, hvor personer primært sidder ned, må der højst være samlet 500 personer.

- Situationen er meget alvorlig. Klubberne og DBU er hårdt ramt, og de nuværende restriktioner har enorme konsekvenser, siger DBU-direktør Jakob Jensen i en pressemeddelelse.

- Hele dansk fodbold bliver ramt, og den rivende udvikling, der er i gang, kan ende med at blive slået markant tilbage, siger han.

En udregning fra revisionsfirmaet Deloitte viser, at klubberne i Superligaen og den næstbedste fodboldrække, 1. division, tilsammen risikerer at miste 850 millioner kroner under de nuværende tilskuerbegrænsninger.

DBU er gået glip af indtægter på mellem 20 og 25 millioner kroner i forbindelse med efterårets landskampe, står der i pressemeddelelsen.

Divisionsforeningen og DBU mener dog, at det er muligt at åbne op for flere tilskuere på forsvarlig vis.

Hen over sommeren blev der afviklet 46 kampe under den såkaldte Superligaordning. Ordningen gjorde det muligt at indrette stadioner i flere sektioner med op til 500 siddende tilskuere ind i hver - og med en meters afstand.

Regeringen suspenderede for en måned siden ordningen foreløbig frem til 1. november på grund af en generel stigning i coronasmitten.

- Vi forstår ikke, hvorfor en løsning, som dokumenteret fungerer og er vigtig for at dæmpe covid-19's skader på beskæftigelse og økonomi, skal lukkes ned, siger Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, i pressemeddelelsen.

Kampagnen, der har fået navnet "Superligaordningen - sikkert stadion under covid-19" vil foregå på de sociale medier og via information til myndigheder og fans. Der er også lavet en oplysningsvideo.

/ritzau/