Fodboldhold fanget i grotte får dykkertræning

THAILAND: Det er endnu uvist, hvor længe det vil tage at få 12 fodbolddrenge og deres træner ud fra den grotte i Thailand, hvor de har været fanget i ni dage.

Derfor vil drengene, der er i alderen fra 11 til 16 år, og deres 25-årige fodboldtræner hurtigst muligt modtage dykkertræning og madrationer, som kan holde sig i fire måneder.

Det oplyser Anand Surawan, der er kaptajn i den thailandske flåde, ifølge en officiel melding fra Thailands militær.

- Samtidig med at vi arbejder på at dræne grotten for vand, vil vi sende mad ind, der kan holde sig i mindst fire måneder. Og så vil vi undervise alle 13 personer i at dykke, siger Surawan.

Det udløste en kæmpe eftersøgning, da gruppen af drenge forsvandt lørdag den 23. juni. Myndighederne håbede fra start, at fodboldholdet kunne findes i live.

Flere end 1000 mand har deltaget i eftersøgningen, hvor dykkere fra flåden har været sendt ind i grotten for at søge efter drengene.

En stor del af redningsarbejdet er gået ud på at pumpe vand væk fra grotten. Desuden har redningsfolkene søgt efter andre, alternative veje ind i grotten ved hjælp af helikoptere og særlige eftersøgningshold.

Også soldater og droner har hjulpet til med eftersøgningen.

/ritzau/AFP