Fodboldkvinder møder ikke ind til samling

FODBOLD: Spillerne på det danske kvindelandshold er ikke mødt op i landsholdslejren i Helsingør, hvor holdet mandag indleder forberedelsen til fredagens udekamp mod Sverige i VM-kvalifikationen.

Senest klokken 13 skulle spillerne være ankommet på Hotel Marienlyst, men foreløbig er ingen tjekket ind på deres værelser på hotellet med udsigt over Øresund.

Bortset fra et par pressemedarbejdere fra DBU er lobbyen på hotellet tom.

Intet tyder derfor på, at Pernille Harder og holdkammeraterne har tænkt sig at deltage i landstræner Søren Randa-Boldts træning, der er programsat til 15.30.

Igennem længere tid har Spillerforeningen forhandlet med Dansk Boldspil-Union (DBU) om en ny landsholdsaftale for kvindelandsholdet uden at nå til enighed.

Det fik i september de danske EM-sølvvindere til at strejke før den første kamp i VM-kvalifikationen på udebane mod Ungarn.

Til sidst lykkedes det Spillerforeningen og DBU at indgå en midlertidig aftale, der betød, at landsholdet kunne rejse til Ungarn og åbne kvalifikationen med en 6-1-sejr.

Forinden havde DBU dog set sig nødsaget til at aflyse en udsolgt venskabskamp mod Holland i Horsens.

Da spillerne forlod Ungarn var det med en tro på, at en endelig aftale mellem Spillerforeningen og DBU var nært forestående.

I weekenden meddelte parterne, at der endnu ikke var indgået en aftale. I samme forbindelse slog Pernille Harder på vegne af spillerne fast, at holdet ikke har tænkt sig at gå på banen, før der foreligger en ny aftale.

/ritzau/