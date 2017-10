Fodboldkvinder udeblev igen fra landsholdstræning

FODBOLD: De danske fodboldkvinder udeblev tirsdag for anden dag i træk fra en landsholdstræning i Helsingør.

Efter planen skulle spillerne indtage træningsbanen klokken 11, men ingen spillere er endnu mødt frem i lejren forud for VM-kvalifikationskampene mod Sverige og Kroatien.

Mandag var scenariet det samme, da landstræner Søren Randa-Boldt måtte spejde langt efter spillerne.

Årsagen til udeblivelsen er den øjeblikkelige konflikt mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU).

De to parter er ikke blevet enige om vilkårene i en landsholdsaftale for de danske landsholdskvinder, der ikke ønsker at gå på banen, før en aftale er på plads.

For en måned siden valgte spillerne ligeledes at strejke forud for en venskabskamp mod Holland og en VM-kvalifikationskamp mod Ungarn.

DBU så sig nødsaget til at aflyse den udsolgte kamp i Horsens mod Holland. Dagen før opgøret mod Ungarn lykkedes det at indgå en midlertidig aftale, der betød, at spillerne rejste til Ungarn, hvor de vandt 6-1.

Kampen mod Sverige skal efter planen spilles på fredag i Göteborg, mens Kroatien venter fire dage senere.

