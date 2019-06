Fodboldlandsholdet tester EM-formen i Aalborg

FODBOLD: Aalborg Stadion lægger græs til, når det danske fodboldlandshold 15. oktober møder Luxembourg i en testkamp.

Dansk Boldspil-Union oplyser i en pressemeddelelse, at man har udpeget Aalborg som vært for kampen som del af en større aftale, der også indebærer, at U21-landsholdet fortsat skal spille sine kvalifikationskampe på Aalborg Stadion.

- Både spillerne og staben rundt om U21-herrelandsholdet har altid følt sig hjemme i Aalborg og været glade for opbakningen, rammerne og heldigvis de gode resultater.

- Derfor er det fantastisk, at Aalborg fortsætter som hjemmebane for Danmarks mest talentfulde spillere og kommende landsholdsstjerner, siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller.

- Og at herrelandsholdet også skal spille en kamp i Aalborg er kun glædeligt, så vores spillere får vist sig frem for vores mange fans rundt om i Danmark, lyder det fra Møller.

A-landsholdet optrådte senest i Aalborg i marts 2018, hvor det blev 0-0 mod Chile i testkamp.

Kampen mod Luxembourg ligger tre dage efter den vigtige EM-kvalifikationskamp mod Schweiz. Det opgør skal spilles i Parken i København.

Det kommende U21-landshold under ledelse af den nyudnævnte landstræner Albert Capellas spiller sin første EM-kvalifikationskamp på Aalborg Stadion 10. september mod Rumænien.

Fire dage forinden spiller danskerne mod Ungarn i en testkamp samme sted.

/ritzau/