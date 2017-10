Fodboldøkonom: Danmark misser frugterne af EM-sølvet

FODBOLD: I sommer spillede fodboldkvinderne sig til EM-sølv, men holdet får ikke den gevinst ud af det, som de kunne have håbet, hvis fredagens VM-kvalifikationskamp mod Sverige ikke spilles.

Onsdag middag oplyste DBU, at forbundet havde meddelt Sveriges fodboldforbund, at man grundet konflikten med Spillerforeningen ikke kan spille kampen fredag.

Hvis man kan tale om et selvmål uden for fodboldbanen, så er aflysningen et selvmål. Sådan lyder vurderingen fra Jesper Jørgensen, der er fodboldøkonom hos Deloitte.

- Det var nu alle parter skulle til at nyde frugterne af alle de gode resultater, som blev skabt i sommer. Det er alt sammen blevet smadret på kort tid, siger han og fortsætter:

- Der kommer en dag, hvor det hele skal genopbygges, og det bliver nok ikke billigere, end hvis man havde fortsat udviklingen.

Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale mellem DBU og Spillerforeningen har stået på i flere måneder uden at nå til enighed.

De danske landsholdsspillere er mandag til onsdag udeblevet fra landsholdstræningen i Helsingør, da de ikke ønsker at gå på banen uden en landsholdsaftale.

I maj blev Oddset hovedsponsor for kvindelandsholdet. Danske Spil har ingen kommentarer til sagen.

Jesper Jørgensen kender ikke landsholdets sponsoraftale, men forklarer, at aflysningen kan få betydning for sponsorer.

- Hvis der i aftalen er mulighed for at løbe væk, og sponsoren ikke vil være med, så står DBU og mangler nogle penge til kvindelandsholdet.

- Dem kan DBU vælge selv at betale, men det er nok det sidste, man har brug for, hvis man skal følge med udviklingen i Europa, siger Jesper Jørgensen.

/ritzau/