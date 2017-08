Fodboldpige Bornholm til Thy

THY: 17-årige Emma Dunker Lodberg er ny spiller i FC Thy-Skyum, og hun har taget vejen fra Bornholm til Thy for at spille fodbold.

- Fodbold-løbet var lidt kørt for mig på Bornholm. Det var jeg ikke parat til endnu. Jeg har brug for at give fodbolden en chance og se, hvor langt jeg kan komme. Jeg vil jo gerne helt til tops, siger Emma Dunker Lodberg.

Hun har kun været i Jylland en enkelt gang, før hun startede på FC Thy-Skyum, og det var da hun var til prøvetræning for halvanden måned siden. Det at skulle tage til den anden ende af landet for sin sport var dog ikke en hindring for Emma Dunker Lodberg, der i dag bor i Thisted og er startet på HF på Thisted Gymnasium.

- Prøvetræningen var god. Pigerne var søde og imødekommende og så kan jeg lide tanken og målet om, at første division venter forude, siger Emma Dunker Lodberg.

Næste kamp for FC Thy pigerne bliver mod Brøndby lørdag 26. august, og det sjællandske terræn er ikke helt ukendt for den nye thybo. Emma Dunker Lodberg tog niende klasse på Brøndby Idrætsefterskole og har i sæsonen 2015/2016 spillet for Brøndby. Hun har tidligere taget til Sjælland hver anden uge for at spille elite-fodbold, men er nu blevet for gammel. Emma Dunker Lodberg har høje forventninger til at skulle spille i den nye række U18DM.

- Det er en hård række, så jeg forventer, at vi udvikler os og arbejder sammen som et hold. Gør vi det så vinder vi, måske nok ikke alt, men vi taber heller ikke det hele, siger Emma Dunker Lodberg.

Formanden for FC Thy-Skyum pigerne Bent Andersen glæder sig over, at klubben har kunnet tiltrække nye kræfter på så kort tid. Det er kun halvandet år siden, at klubben lavede et samarbejde med Skyum Idrætsefterskole, i håb om at kunne tiltrække nye spillere gennem et efterskoleophold.

- At vi allerede det første år, hvor vi har licens og skal spille U18DM rækken, formår at tiltrække en spiller udefra overgår vores vildeste forventninger. Det fortæller mig, vi har gang i det rigtige set-up, siger Bent Andersen.