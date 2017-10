Fodboldpræsident får lang karantæne for vold mod ekspert

FODBOLD: Christian Constantin, der er præsident for den schweiziske fodboldklub FC Sion, kommer ikke til at se fodbold på stadion lige foreløbig.

Torsdag valgte den schweiziske liga at tildele ham en karantæne på 14 måneder, efter at han i september gik fysisk til angreb på tv-eksperten Rolf Fringer, der er tidligere landstræner for Schweiz.

Christian Constantin er desuden blevet dømt til at betale en bøde på 100.000 schweizerfranc, cirka 644.000 kroner.

- Christian Constantins voldelige adfærd over for Rolf Fringer, som han (Christian Constantin, red.) ikke benægter, er klart et brud på reglerne, meddeler den schweiziske ligas disciplinærkomité ifølge nyhedsbureauet AFP.

60-årige Christian Constantin er en meget synlig figur i schweizisk fodbold.

Han er ikke mindst kendt for at have fyret ekstremt mange cheftrænere i sin tid som præsident for FC Sion.

/ritzau/