AARHUS: Normalt befinder han sig på sidelinjen ved fodboldbanen omgivet af spillere fra superligaklubben Silkeborg IF.

Men fredag er fodboldtræner Peter Sørensen på udebane, når han indtager Retten i Aarhus. Han er nemlig midtpunkt i en sag om vold mod sin ekskone.

Peter Sørensen er tiltalt for to tilfælde af vold mod sin tidligere hustru.

Det første tilfælde går tilbage til august 2014, hvor den tiltalte ifølge anklageskriftet skal have "skubbet kraftigt" til sin daværende hustru i hjemmet i Aarhus.

Det medførte, at kvinden, som holdt parrets dengang ni måneder gamle barn i sin favn, faldt bagover i et sofabord, ned på sofaen og derfra ned på gulvet.

Herefter trak den tiltalte kvinden med barnet ind i soveværelset og "kastede dem" ned på sengen.

Det andet forhold fandt ifølge anklageskriftet sted et år senere - i august 2015 - ved et kolonihavehus i Højbjerg.

Her skal den tiltalte ifølge anklagen have taget hårdt fat i sin daværende hustrus arm og trukket i hende, så hun væltede omkuld. Herefter skal den tiltalte have trukket hende adskillige meter hen over grus og fliser.

Afvist men genoptaget efter klage

Det var kvinden, der i foråret 2016 politianmeldte Peter Sørensen. Det skete i kølvandet på et forlist ægteskab og en strid om retten til samvær med barnet.

Politiet vurderede i første omgang, at der ikke var tilstrækkelige beviser til at føre sagen i retten.

Men efter en klage til Statsadvokaten i Viborg ændrede politiet syn på sagen.

- Som klageberettiget part kan man påklage afgørelsen. Det er sket i det her tilfælde. Det er der ikke noget usædvanligt i, siger anklager Sine Cully, Østjyllands Politi.

Efter at Statsadvokaten havde givet klageren medhold, blev der rejst tiltale mod den 43-årige fodboldtræner.

Peter Sørensen er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der kan give op til tre års fængsel for vold.

Hvilken straf anklageren finder passende, såfremt den tiltalte findes skyldig, vil hun ikke ud med endnu.

Nægter sig skyldig

Peter Sørensen er i retten repræsenteret af forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen.

Han siger, at den tiltalte nægter sig skyldig i anklagen om vold.

Direktøren for superligaklubben, Kent Madsen, har tidligere udtalt til flere medier, at klubben tager afstand fra vold.

Han har også sagt, at man afventer, at retten træffer afgørelse i sagen.

Hvis retssagen forløber efter planen, vil der sandsynligvis falde dom fredag eftermiddag.

/ritzau/