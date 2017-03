Festdag for talenter - priser til unge ledere

Sandfodringen forløber nu over de kommende måneder, og afhængigt af vejret forventes opgaven ved Årgab at være afsluttet til september, mens opgaven ved Vejlby forventes afsluttet allerede medio maj 2017.

Mens staten varetager beskyttelsen af de mest udsatte strækninger, er det langs resten af kysten grundejerens eget ansvar at sikre sin ejendom.

I år skal der fodres med ca. 700.000 m3 sand tæt på kysten ved Årgab syd for Hvide Sande, og 990.000 m3 sand skal pumpes ind på stranden ved Vejlby vest for Lemvig.

De årlige sandfodringer er fastlagt i flerårige fællesaftaler for de strækninger, hvor staten varetager kystbeskyttelsen. I alt er der gennemsnitligt afsat ca. 90 mio. kroner årligt til kystbeskyttelse på disse strækninger.

Sandet skal udgøre en stødpude, så havet gnaver i det sand, der bliver fodret med, frem for i klitterne. Det skal sikre den 110 km lange strækning på den centrale del af Vestkysten, der er Danmarks mest udsatte erosionskyst.

THY: Kystdirektoratet har indledt årets sandfodring af Vestkysten ved Årgab syd for Hvide Sande.

Dette års sandfodring af Vestkysten er startet ved Årgab syd for Hvide Sande

