Fødevaremarked vender tilbage

VESTBYEN: Ideen om et ugentligt fødevaremarked i forbindelse med streetfood-markedet på Skudehavnen er ikke død. Den sover bare.

Det forsikrer talsmand for torveholderne, Thomas Zimmermann, som ikke er ikke bleg for at vende pegefingeren indad i forhold til den dalende interesse og faldende omsætning, fødevaremarkedet oplevede i takt med, at temperaturen faldt sidste år.

- Vi må bare blankt erkende, at vi ikke har skabt synlighed nok omkring fødevaremarkedet. Når vi igen slår dørene op, så bliver det med mere larm, forklarer han.

Der er flere idéer i støbeskeen, som skal få aalborgenserne til Skudehavnen.

