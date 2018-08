Fødevarer med et særligt Thy-aftryk

THISTED: Omkring 20 repræsentanter for fødevarevirksomheder og tilknyttede erhverv mødtes onsdag i Oticon-bygningen for at drøfte den videre strategi for Food Cluster Thy.

Mødet, som Thy Erhvervsforum havde inviteret til, blev ledet af en "professionel facilitator", Lars Ib.

- Vi skal prøve at få sat kød og blod på, hvad det er vi skal. Hvordan sikrer vi, at Food Cluster Thy får saft og kraft til gavn for området, indledte han.

Food Cluster Thy handler om at skabe en paraply over igangværende og kommende aktiviteter på fødevareområdet, så der gennem innovation og videndeling kan hentes endnu mere værdi ud af de fødevarer, som Thy er kendt for.

Men hvad er det særlige Thy-dna? Hvordan adskiller producenter fra Thy sig fra andre fødevareklynger rundt om i landet?

Og hvor ligger ambitionsniveauet - lokalt, nationalt eller internationalt?

Bolden blev givet op til diskussion ved fire borde.

Muligheden for at parre lokale produkter som maltbyg, havre eller raps med en lokal virksomhed som Dragsbæk blev drøftet.

- Der er ingen tvivl om, at der er et potentiale. Dragsbæk kan godt bruge nogle af de produkter fra primærsektoren, som jeg repræsenterer, lød det fra Leif Gravesen, formand for Landbo Thy.

Noget af det særegne, der blev fremhævet ved Thy - og som kan bruges i markedsføring - er "det personlige præg", troværdighed og hjælpsomhed.

Og så dette, at der er et tæt netværk - og sjældent langt fra tanke til handling.

Det er historien om øl-isen fra Thisted Bryghus og Premier Is et godt eksempel på.

Strategi-mødet fik også input fra et af de stærke Thy-brands fra en helt anden branche, musikgruppen Jonah Blacksmith.