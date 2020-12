Følg med her: Justitsminister i samråd om mink-sagen

KØBENHAVN:Rigspolitiet vidste på forhånd, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive alle mink i Danmark, da betjente blev instrueret i at ringe rundt til minkavlere og opfordre dem til at slå deres mink hurtigt ned.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg.

I svaret skriver justitsministeren følgende på baggrund af input fra Rigspolitiet, der oplyser:

- Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå.

- Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid, lyder det.

Betjentene blev udstyret med et såkaldt actioncard - et talepapir - der instruerede dem i, hvordan de skulle håndtere situationen, når de ringede minkavlere op.

Hvis minkavlerne sagde nej til at aflive deres mink, skulle betjentene sige:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

- Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen (en bonus for at aflive mink hurtigt, red.), og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

- Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Det kom senere frem i offentligheden, at der ikke var lovhjemmel til at kræve mink aflivet, hvis minkbesætningerne lå uden for sikkerhedszonen på 7,8 kilometer fra smittede besætninger.

Sagen kostede Mogens Jensen (S) posten som fødevareminister, men andre ministre er også i søgelyset.

Justitsminister Nick Hækkerup skal senere torsdag i samråd om sagen, og her kan han vente sig en del kritiske spørgsmål.

Du kan følge mødet live øverst i artiklen.

- Det er rystende, at Rigspolitiet går i gang med noget, de godt ved, er ulovligt, fordi de så tror, at det måske bliver lovligt på et tidspunkt, siger De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard.

Han mener, at der skal placeres et ansvar i sagen.

- Når der bliver begået så åbenlys en eklatant fejl, så er det også vigtigt, at der bliver placeret et ansvar.

- Som borgere vokser vi alle op med den tilgang, at man skal gøre, hvad politiet siger, uanset om de ringer, eller om man møder dem på gaden.

- Den tillid kommer der et lille skår i med denne sag, hvor politiet ringer op og siger noget ulovligt, siger Kristian Hegaard.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund er enig i, at der skal placeres et ansvar.

- Netop for at sikre, at der er tillid til politiet og til dem, der sikrer, at loven skal overholdes, siger hun.

Rosa Lund kan godt forstå, hvis borgernes tillid til politiet falder på baggrund af sagen. Hun ser frem til at få svar fra Nick Hækkerup ved samrådet.

- Vigtigst af alt skal han jo kunne redegøre for, hvordan politiet kunne få en forståelse af, at der var lovhjemmel på vej, siger Rosa Lund.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) mener, at Nick Hækkerup har noget af en sag at skulle forklare.

- Samlet set tegner det et entydigt billede af en skandale. Det er også en skandale, der går videre end Rigspolitiet.

- Det nytter ikke noget, at ministeren indhenter svar fra Rigspolitiet og gemmer sig bag det. Det er reelt det, der er sket, siger Peter Skaarup.

/ritzau/