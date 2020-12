Følg pressemødet: Regeringen præsenterer nye restriktioner

KØBENHAVN:Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger regeringen klokken 16 afholder pressemøde om kommende restriktioner i hovedstadsområdet.

Efter fortsat stigende smitte med covid-19 i hovedstadsområdet var det ventet, at regeringen vil komme med flere restriktioner for at holde smitten i ave op til jul.

- Vi indkalder til pressemøde i dag klokken 16, hvor vi vil redegøre for hele pakken af restriktioner, siger Magnus Heunicke før samrådet tirsdag, der handler om inddragelse af Folketingets partiet i beslutninger om netop covid-19.

Du kan følge pressemødet øverst i artiklen.

Til stede vil være sundhedsministeren, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm, borgmestrene fra København og Frederiksberg samt andre.

Der er stor fokus på de kommende restriktioner i hovedstadsområdet, da julen står for døren. Restriktioner forventes dermed at kunne have indflydelse på, hvordan højtiden kan fejres i hovedstaden.

Magnus Heunicke siger før samrådet, at julen ikke er aflyst.

- Nej, det er den ikke. Men de her tiltag, de skal til, for vi ser smitten stige i de her kommuner. Og der skal gøres noget, siger ministeren.

TV2 erfarer forud for pressemødet, at kommunerne, der får nye restriktioner, er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, København, Lyngby-Taarbæk og Tårnby.

Samme medie skriver, at restriktionerne vil ramme blandt andet detailsektoren, uddannelser og arbejdspladser. Der vil eksempelvis kunne være færre kunder i butikkerne samt ensretning i storcentre og store butikker.

Flere kilder har tidligere fortalt til Ritzau, at regeringen lægger op til, at de nye restriktioner skal gælde fra mandag i næste uge, og at de formentlig vil gælde frem til 2. januar.

Smitten er steget betydeligt i flere kommuner i hovedstaden den seneste tid. Eksempelvis har Tårnby Kommune på Amager omkring 395 smittede per 100.000 indbyggere, Hvidovre 303 og København 285.

/ritzau/