Følg retsmøde om ubåds-Madsen direkte her

På retsmøde tirsdag vil specialanklager Jakob Buch-Jepsen fra Københavns Politi blandt andet præsentere den obduktion, der er foretaget på baggrund af den svenske journalist Kim Walls torso.

Ud over en endelig obduktionserklæring vil anklageren i tirsdagens retsmøde røbe, hvad der er fundet på Peter Madsens computer.

Peter Madsen har bedyret, at hans relation til Kim Wall udelukkende var professionel, og at hun døde, fordi hun ved et uheld blev ramt af en 70 kilo tung luge om bord på ubåden "UC3 Nautilus".

Det tror anklagemyndigheden dog ikke på. Derfor er Madsen sigtet for drab, for at have parteret Kim Walls lig og for at have smidt hende i vandet.

Peter Madsen ventes at bede om løsladelse.

