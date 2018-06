Før airshow: Bilister parkerer ulovligt for at se på fly

VADUM: På søndag er Flyvevåbnet vært ved Danish Air Show på Flyvestation Aalborg, og en del af de deltagende kampfly, helikoptere og transportfly er allerede ankommet.

Nogle træner endda forud for showet, og det betyder, at mange interesserede fredag formiddag standsede op på kørebanen eller ligefrem parkerede bilen på Thistedvej mellem de to rundkørsler ved Aalborg Lufthavn.

Men den går altså ikke - der er både standsnings- og parkeringsforbud på strækningen.

- Der er ret megen trafik og kun en vognbane i hver retning. Og der var en stribe bilister, der holdt i hver sin retning. Så vi har haft en patruljevogn på stedet for at bede dem køre derfra. Men det er klart, at hvis det bliver ved, er vi nødt til at gøre noget, sagde vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup fredag først på eftermiddagen.

Det kan forstås sådan, at bødeblokken kan blive fundet frem, hvis en flyinteresseret bilist bliver fristet til at parkere ulovligt.

Politiet har oplevet, at folk bremser ned og endda holder helt stille på Thistedvej, når der kommer et fly forbi. Det er heller ikke en god idé, lyder det fra politiet trods forståelse for, at det er et ganske fascinerende syn.

- Mange benytter gerne de små markveje i området til at køre ind på og kigge på fly. Så der er en del aktivitet i området. Nu har vi været ude med en advarsel, og så håber vi, at folk følger den, siger Karsten Højrup.