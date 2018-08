Før Brexit: Britiske kommuner frygter for adgang til mad og medicin

Af frygt for uro vil den britiske regering ikke lægge sine planer frem for, hvad der vil ske, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale til marts. Men de britiske kommuner - councils - har for manges vedkommende ikke samme kvaler.

Næsten 30 af dem har - efter aktindsigter - leveret deres rapporter om, hvordan et "no-deal"-scenarium vil være. Det skriver Sky News, der har indsamlet rapporterne.

- Rapporterne viser, at kommunerne forbereder sig på problemer for sundhedssektoren, grænsekontrol, tilgængeligheden til mad og medicin og endda frygt for social uro, skriver Sky News.

Eksempelvis har Pembroke - der ligger i Wales - sendt sin liste over 19 punkter, hvor Brexit vil have en effekt. 18 af dem er negative og 7 af de 18 anses for at være ekstremt negative.

Det tæller grænsekontrol og mad og medicin. Det eneste positive er, at Brexit kan give en fraflytning, der vil mindske brugen af kommunens services.

Bristol forbereder sig på social uro, mens East Sussex, der ligger i det sydøstlige England, ser problemer med at hjælpe områdets svageste.

- Der har allerede været et fald i antallet af EU-borgere, der søger job i sundhedssektoren, og vi har store bekymringer over, om en afskaffelse af den frie bevægelse vil sætte sektoren - der allerede kæmper for at kunne tage sig af de ældre - under yderligere pres.

Ifølge Sky News er hovedparten af kommunerne bekymrede over, at de vil miste EU-støtte til områderne.

Og næsten alle er frustrerede over, at den britiske regering ikke har givet klarhed over, hvad Brexit vil betyde. Det er på trods af, at valget om Brexit blev afholdt for over to år siden.

- På grund af manglen på detaljer fra regeringen om foreslåede aftaler med EU eller andre arrangementer er det svært at lave en vurdering af effekten, der ikke er komplet spekulativ, siger Wirral Council - der ligger nær Liverpool - til Sky News.

