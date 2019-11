Før du slår til: Sådan skal du prøvekøre bilen

I månedsvis har du gennemtrawlet mærker og modeller, overvejet de daglige behov og sammenlignet priser på markedet.

Nu er du klar til at købe en ny bil. Måske bliver den lige prøvet en gang rundt om blokken for at se, at den rent faktisk kan køre. Måske ikke engang det.

Men holdt - for prøveturen er en virkelig ærgerlig ting at springe over, lyder budskabet fra Karsten Meyland Lemche, som er testkører på bilmagasinet FDM Motor.

- Folk bruger oceaner af tid på at sidde på nettet og kigge, men de ville få meget mere ud af at tage ud til forhandleren og prøve en masse biler af, siger han.

- Når man køber en bil, er det jo ikke for at sparke dæk - det er for at køre i den. Så tag en tur på mindst en halv time og på alle typer veje, hvis du kan komme til det, råder han.

Tag barnesædet med

Til gengæld kan du næppe overskue, hvilken bil der var god til hvad, hvis du skal prøve ti forskellige biler af. Derfor er det en god idé, at du på forhånd har valgt tre ud, som du kan sammenligne.

- Find en favorit og så et par alternativer. Det kan du gøre ved at se, hvilke andre biler den har været i gruppetest med, råder Karsten Lemche Meyland.

Du skal overveje, hvordan du skal bruge bilen i hverdagen, og så afprøve lige præcis de ting.

Det vil sige, at hvis du har små børn og skal køre rundt med et barnesæde, er det en god idé at have det med til prøvekørslen

- Tag hverdagen med på prøveturen. Skal der være plads til en barnevogn, ishockeyudstyr eller golfkøllerne, så tag det med, siger siger Karsten Meyland Lemche.

Men lad børnene blive hjemme

Der er dog én undtagelse til den regel: Lad være med at tage børnene med.

- I praksis fungerer det ikke at have børnene med, fordi de distraherer mere, end de gavner. De fjerner opmærksomhed fra alt det, man selv skal holde øje med, siger Karsten Meyland Lemche.

FAKTA: Når du er ude at prøvekøre - Lyt til bilen. Er der støj fra dæk, motor eller vindstøj - og er det generende? - Mærk efter. Hvordan er affjedringskomforten? Trækker bilen til en af siderne? - Afprøv, om udsynet er godt - for alle, der skal køre bilen. Kilde: Karsten Meyland Lemche fra FDM Motor. /ritzau fokus/ VIS MERE

Derudover er det en god at lave parkeringsøvelser i den og sørge for at få kørt på den type vejstrækninger, du kommer til at køre på til daglig - også hvis det for eksempel er motorvej.

Hvis I er flere, der skal køre bilen, så skal I heller ikke nøjes med at lade én prøve den af.

- Måske sidder den ene lidt lavere eller højere og har dermed et andet udsyn. Det kan også være, at en synes, den er ubehagelig at lave parkeringsmanøvrer i, at den støjer meget eller trækker underligt, siger Karsten Meyland Lemche.

