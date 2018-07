Først begik han vold mod kvinde - så blev de kærester

HJØRRING: En 19-årig hjørringenser er ved Retten i Hjørring blevet idømt 60 dages betinget fængsel for vold mod en jævnaldrende kvinde. Og derefter er den 19-årige og den forurettede kvinde blevet kærester.

- Kvinden nægtede at udtale sig i retten, så domsmandsretten fik ingen forklaring af den forurettede at forholde sig til, forklarer anklager Kristina Frandsen, Nordjyllands Politi.

De to - den 19-årige og den jævnaldrende kvinde - var ikke kærester, da kvinden efter voldsepisoden 7. maj blev afhørt af politiet, oplyser anklageren.

Ifølge anklageskriftet, som henviste til den hårde voldsparagraf om særlig rå, brutal eller farlig vold, kastede den 19-årige mand kvinden ind i en seng og pressede hendes hoved ned i madrassen samtidig med, at han holdt hendes ene arm fast, ligesom han tog halsgreb på hende, så hun blandt andet pådrog sig en blodsprængning i venstre øje.

At de to nu er kærester betød, at kvinden ikke skulle udtale sig om sagen i retten, da hun ikke har pligt til at udtale sig, hvis det kriminaliserer en nærtstående person.

- Retten fandt det heller ikke bevist udenfor enhver tvivl, at blodsprængningen var opstået som følge af halsgrebet. Derfor blev den 19-årige kun dømt efter den såkaldt milde voldsparagraf, og derfor lød dommen på betinget fængsel, forklarer anklager Kristina Frandsen.

Den dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af sagen.