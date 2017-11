Første ansøger får nej til at skyde ulve

VESTJYLLAND: Den første ansøgning om at skyde ulve i Danmark har fået afslag af Miljøstyrelsen, som står for at behandle ansøgningerne.

Det skriver DR P4 Midt & Vest.

- Det er den sidste udvej at regulere eller skyde ulve. Man skal have prøvet afværgende foranstaltninger, inden man giver tilladelse, og det var der ikke i den pågældende sag, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Annette Samuelsen til DR.

Det var en privat lodsejer, der havde søgt om at få lov til at skyde en ulv, da han mente, at den var for nærgående.

Men Miljøstyrelsen mener ikke, at ansøgningen drejede sig om "problemulve", der mangler almindelig skyhed og opsøger mennesker og deres huse eller på anden måde optræder truende.

- Der skal være dokumentation for, at det handler om at afværge mere omfattende skader på for eksempel afgrøder, husdyr eller ejendomme, siger Annette Samuelsen.

Ulve og ulveunger lever i området omkring Ulfborg i Vestjylland.

Miljøstyrelsen oplyser desuden i en pressemeddelelse, at en aftale om overvågning af ulve i Danmark er faldet på plads.

Det bliver Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus, som skal stå for den systematiske overvågning for styrelsen.

Overvågning kan eksempelvis foregå ved at samle prøver af afføring, som analyseres for at finde ud af, om sporet stammer fra en ulv, man allerede kender fra det danske register, eller som derimod kan findes i udenlandske registre.

Det skal tegne et billede af, om der er tale om en ulv, der er vandret til Danmark.

Overvågningsopgaven kommer til at løbe til og med 2019. Der er afsat 1625 millioner kroner i alt til opgaven.

/ritzau/