NØRHALNE: Onsdag aften blev de første fire finalister fundet til indefodboldstævnet, Nørhalne VVS Cup, som i år spilles for 36. gang.

Og det blev Skjold Sæby, Storvorde, Hobro IK og veteranerne fra Sulsted IF, der allerede har indløst billet til fredagens finalestævne, mens de sidste fire deltagere findes ved det andet indledende gruppespil, som spilles sted i aften, torsdag 28. december, i Nørhalne Hallen.

Her skal sidste års vindere fra Vejgaard blandt andre op mod Jammerbugt FC og Nørresundby fB. De øvrige hold i puljen er Birkelse IF og Brønderslev IF, mens der er lagt op til lokalopgør i torsdagens anden pulje med AaB, Chang og Aalborg Freja, og de skal også møde Løgstør IF og Dronninglund IF.

Finalen ved det indledende stævne onsdag aften blev vundet af Skjold Sæby med 9-2 over Storvorde, som var trådt ind i stævnet på afbud fra Hirtshals.

I semifinalen havde Skjold Sæby besejret Sulsted med 8-3, mens Storvorde slog Hobro IK med 6-3.

Stillingen i pulje 1 blev: Storvorde, Sulsted IF, Gug BK, Biersted IF og Aabybro IF.

Pulje 2: Skjold Sæby, Hobro IK, Fremad Nørhalne, Aalborg Futsal og Frederikshavn fF.