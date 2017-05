Første sejr under Nikolaj Jacobsen

De danske håndboldherrer vandt sikkert over Ungarn i EM-kvalifikationen

AARHUS: Efter torsdagens uafgjorte resultat i Ungarn vandt de danske håndboldherrer 35-27 over samme modstander søndag aften i Aarhus.

Det var landstræner Nikolaj Jacobsens første sejr som landstræner for Danmark.

Resultaterne betyder, at Danmark fortsat fører EM-kvalifikationen. Danmark har syv point efter fire kampe. Ungarn er nummer to med fem point efter fire kampe.

De to bedste hold går videre til EM-slutrunden i Kroatien i januar næste år. Kun Holland på tredjepladsen kan true danskerne i kampen om topplaceringerne.

Holland vandt tidligere søndag 25-24 over Letland og har fire point efter fire kampe. Der resterer to kampe i gruppen.

Et enkelt point vil være nok for Danmark i en af de sidste to kampe i gruppen.

I danskernes kamp søndag aften voldte Ungarn en del problemer i første halvleg. Ungarn var foran 17-15 i slutningen af første halvleg.

Men to mål fra fløjen Lasse Svan Hansen bragte Danmark foran 18-17 lige før pausen.

Danskerne vandt en periode med 5-0 og kom foran 21-17 i starten af anden halvleg.

Siden kørte Danmark en sikker sejr i hus, og især Mikkel Hansen og Mads Mensah Larsen viste flot håndboldspil.

Ungarn blev holdt nede på kun ti scoringer i anden halvleg, og det var en af hovedårsagerne til den overbevisende sejr.

Danmark skal i den næste gruppekamp møde Holland på udebane 14. juni, og et uafgjort resultat eller en sejr vil give danskerne en EM-billet.

