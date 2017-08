Første skoledag på Østre Skole

THISTED: Torsdag 10. august var elevernes første skoledag, men de var ikke de eneste. Lige udlært fra lærerseminariet i Nørre Nissum, var det også lærer Andreas Kokkenborgs første skoledag. Han skal nu undervise i matematik, historie og idræt på 7. klassetrin.

Før han blev lærer, arbejdede Andreas otte år som ungdomsleder hos pinsekirken Thisted, og det var derfor naturligt for ham, at han skulle undervise i de ældste elever i overbygningen.

- Jeg kan godt lide at arbejde med unge mennesker, og jeg kan godt lide, at man kan få noget modspil, og at vi kan hjælpe dem videre mod deres uddannelse, siger Andreas Kokkenborg.

- Det er fedt at være i et team, så man ikke står alene første dag. Jeg nyder den vidensdeling, der er blandt lærerne, så man er bedst muligt rustet, siger Andreas.

På Østre Skole har de ansat fem nye lærere op til skolestart. De sociale relationer, som lærerne skal kunne skabe både eleverne imellem og også mellem eleverne og læreren, har også været en vigtig faktor for skolens leder Brian Nielsen i ansættelsen af de nye lærer.

- Det er alfa og omega, at en lærer kan skabe relationer. Så kan de være nok så dygtigt fagligt, men kan de ikke det sociale, så går det ikke, siger Brian Nielsen.