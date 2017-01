SNEDSTED: Onsdag middag mødtes to købmænd, et par håndfulde håndværkere og en del nysgerrige børn og voksne på Banegårdspladsen i Snedsted for at markere, at byggeriet af en ny købmandsbutik er i gang.

Der er gået nøjagtigt et halvt år, siden Spar-butikken på stedet brændte ned til grunden.

Butiksbestyrer Morten Sjælland kunne dengang ikke forestille sig, at der ville gå så lang tid, inden en ny bygning kunne opføres.

Men Morten Sjælland og købmand Jens Andersen havde de store smil på, da de trådte ud i mudderet og tog hver sit første spadestik - til hørligt bifald fra børnene i indskolingen på Snedsted Skole.

Det har været vigtigt for ejerkredsen, at det blev lokale håndværkere, der kom til at bygge den nye forretning, der bliver cirka 300 kvadratmeter større end den gamle - i alt små 1000 kvadratmeter.

Følgende budgivere er antaget:

Poul Nørgaard Larsen (murer) og Aarup Kloak og Entreprenør ved Søren Immersen, Alex Sørensen (elektriker) Pro Consult ved Henrik R. Nielsen (tømrer), Skjoldborg Smede og VVS samt Atlas Malerfirma (Nors).

Det vil koste ni millioner kroner at bygge den nye købmandsforretning i Snedsted, idet finansieringen er garanteret via forsikringspengene efter branden.

Byggeriet er estimeret til at være færdigt til august.