JANNERUP: Omkring 100 personer mødtes torsdag aften i Hundborg Gl. Skole for at debattere planerne om at etablere en produktion af slagtesvin tæt ved Egebaksande.

De såkaldte månegrise skal opfedes i et kæmpestort staldbyggeri og vil give adskillige tusinde grise til slagtning.

Men en gruppe lokale beboere har ikke til sinds at lade projektet få lov at komme i gang uden modstand og sidste år blev miljøgodkendelsen fra Thisted Kommune påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

- Jeg vil tro, at der kommer en afgørelse om et par måneder, siger Esben Oddershede, der er medlem af Thisted Kommunes Klima-, miljø- og teknikudvalg for Venstre.

Han var taget til debatmødet i Hundborg for både at høre på argumenterne og selv bidrage med viden.

Også for at fortælle, at der var behov for den produktion, som kan blive resultatet.

På den anden front var blandt andre de, der gerne vil markedsføre Thy for den specielle natur.

Mødet blev også til en ganske stor debat efter indlæggene. En debat, som vil fortsætte længe endnu også efter mødet.