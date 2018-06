Første student er sprunget ud

BRØNDERSLEV: Så præger studenterhuerne bybilledet. Mandag klokken 9.34 sprang den første student ud på Brønderslev Gymnasium og Hf-kursus, nemlig Rasmus Andersen fra Brønderslev.

Derefter kunne flere forlade gymnasiet med den populære hue på hovedet.

Sidste fag for Rasmus Andersen var matematik på A-niveau. Hun fik karakteren 4, og det er han tilfreds med, da det var et svært emne, han kom op i ved bordene med det grønne klæde.

Han indrømmer, at ventetiden uden for døren var lang, men endelig fik han besked om karakteren.

Efter sommerferien begynder Rasmus Andersen at studere finansbachelor på UCN i Aalborg.

- Jeg vil gerne have en regnskabsuddannelse, så jeg kan blive revisor, fortæller han.

Men nu venter en travl sommerferie med hele to feriejobs. Han er ansat dels på Action House i Løkken og Buddy Holly i Hjørring.

Mandag aften var der fest sammen med familien, og en stor del af Rasmus Andersens familie var mødt op for at hylde Rasmus sammen med rektor Per Knudsen.