Førstedames jakke tog opmærksomhed på besøg hos migrantbørn

USA's førstedame Melania Trumps overtøj stjal opmærksomheden, da hun torsdag var på besøg i Texas for at vise, at hun bekymrer sig om migrantbørn.

Hun var således iklædt en jakke med påskriften "Jeg er virkelig ligeglad, er du"? (I really don't care, do you?), både da hun forlod Washington, og da hun vendte tilbage til Det Hvide Hus.

Journalister ønskede både under og efter besøget at vide, hvilket signal førstedamen havde ønsket at sende. Hertil svarede hendes talsmand Stephanie Grisham:

- Det er en jakke. Der er intet skjult budskab. Efter dagens vigtige besøg i Texas håber jeg ikke, at medierne nu vil fokusere på hendes garderobe.

Ikke længe efter Grishams forsøg på at afdramatisere situationen, meldte præsident Donald Trump sig på banen.

Ifølge ham var jakken en bevidst kritik af medierne, som længe har været genstand for præsidentens frustrationer.

- Jeg er virkelig ligeglad, er du?, som der stod på ryggen af Melanias jakke, refererer til Fake News-medierne. Melania har lært, hvor uærlige de er, og hun er helt ærligt ligeglad, skriver præsidenten på Twitter.

Hovedpersonen selv nåede at skifte til en anden jakke, inden hendes fly landede i Texas.

Her var hun på besøg på et center, der huser 55 migrantbørn. Selv om hun under besøget var blevet adspurgt om sin beklædning, var hun igen iført sin grønne jakke med påskriften på ryggen, da hun vendte tilbage til Washington.

/ritzau/AP