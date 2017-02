LØNSTRUP: Hele to gange har Naturstyrelsen Vendsyssel måtte ud og sætte en ny afspærring op ved indgangen til Rubjerg Knude Fyr. Gæster trodser advarselsskilte og fjerner afspærringen for at gå op i det midlertidigt lukkede fyr.

- To gange har nogen fjernet afspærringen og været oppe i fyret. Nu har vi forstærket afspærringen og sat en ekstra plade op, fortæller skovfoged Thomas Retsloff fra Naturstyrelsen Vendsyssel.

Fyret ved Lønstrup i Vendsyssel har siden det blev restaureret og genåbnet for offentligheden i foråret 2016 været en særdeles populær attraktion, der i følge Naturstyrelsen, har omkring 500 dagligt besøgende. Men stormen Urd fik i juledagene lukket fyret, da en prisme vred sig ud af sit leje i toppen af fyret.

- Det er en ret stor og tung prisme af jern med spejle, som sad og drejede rundt, så den kunne reflektere lyset. Den har revet sig løs, så den ikke sidder fast mere og for at være helt sikker på at den ikke river sig yderligere løs eller falder længere ned, så vil vi af sikkerhedsmæssige hensyn gerne opfordre folk til at respektere afspærringen, påpeger Thomas Retsloff.

Håb om åbning inden turistsæson

Han var i sidste uge for første gang oppe og inspicere stormskaden sammen med arkitekter og ingeniører. Efter vinterferien skal det smedefirma, som har konstrueret prismen, udbedre skaderne. Det kræver at der igen skal sættes stillads op omkring fyret og det er uvist, hvor lang tid reparationen vil tage. Men Naturstyrelsen håber fyret åbner inden turistsæsonen begynder.

- Vi er kede af at vi er nødt til at lukke fyret, men projektet handler netop om at være på kanten og at naturen går sin gang. Og det giver altså nogle udfordringer en gang i mellem, konstaterer skovfogeden.

Adgangen til Rubjerg Knude Fyr blev med en donation fra Realdania genskabt i 2016 for at give folk en sidste chance for at opleve toppen af fyret, inden det styrter i havet om nogle få år.