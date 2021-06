Folk valfarter til Grenen for at få ultra sjældent syn: - Det er en helt vild dag

NORDJYLLAND:Lige nu er der folk på vej til Skagen fra København og Østjylland for at få et sjældent syn. En rosenterne har nemlig slået sig ned på Grenen, hvor den allerede er blevet spottet af 50 ornitologer.

Ternen, der første gang blev set lørdag klokken 8.49, står på Grenens nordlige kyst ud til Skagerrak, hvor Sandormen svinger mod spidsen.

- Det er den mest sjældne fugl, som er set i Skagen i år, siger Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation.

Rosenterne er hvidlig med sort næb og lange, forklængede, hvide halefjer. Den ligner i størrelse og form en ganske almindelig havterne eller fjordterne, men disse er hvide og grå med rødt på næbbet.

Rosenternen er kun tre gange tidligere observeret i Danmark.

Senest ved Hundested i 2003 og ved Aggertange i 2002. Den tredje gang blev der fundet et dødt eksemplar af ternen, der normalt holder til omkring Irland.

Fuglen, der lige nu holder til ved Skagen, kommer med garanti også fra Irland, da den har ring om benet, siger Rolf Christensen.

- Men selv i Irland, hvor der findes cirka 1000 ynglende par, er den et sjældent syn. Så det er en helt vild dag, og det bliver også understreget af, at der er folk på vej fra København for at se rosenternen, tilføjer han.