Folke er vilde med gratis-koncerter på torvet i Blokhus

BLOKHUS: Selvom der stadig er en koncert tilbage på torvet i Blokhus, slår Jannie Ratke, eventkoordinator fra VisitJammerbugt, fast, at der har været rigtig mange mennesker på torvet i år.

- Der bliver sat publikumsrekord i år - det er der ingen tvivl om, siger hun.

Når kopibandet Die Herren som det sjette band 9. august sætter punktum for sæsonen, har cirka 35.000 meget forskellige mennesker hoppet, danset og sunget med foran scenen i Blokhus. Jannie Ratke forventer omkring 6000 gæster til Die Herren’s koncert.

- Koncerten ligger lidt uden for sæsonen, men på den anden side er det er populært band, siger hun.

Allerflest var der, da Johnny Madsen spillede 19. juli. Godt 8000 havde mast sig ind på torvet, og det var den største menneskemængde nogensinde.

- Vi blev i nogen grad lagt ned. Der var lange køer til toiletterne og barerne, og det tog lang tid at komme ud af byen efter koncerten, siger Jannie Ratke.

Fra 2016 har det været erhvervslivet i Blokhus, der med støtte fra Jammerbugt Kommune og omkring 50 frivillige, har arrangeret koncerterne. Før det stod TV2 Nord for koncerterne under titlen Musik i Sommerlandet.

De nu tre års erfaring med at afvikle koncerterne har forandret alle involverede fra glade amatører til professionelle koncertarrangører på alle niveauer.

- Arrangementet er kommet til at ligne en festival mere og mere. Vi er blevet meget mere professionelle med hensyn til sikkerheden, vi entrerer med et stort professionelt lydfirma, vi har mange flere toiletvogne, og vi har en aftale med Carlsberg, der oplærer vores bartendere, fortæller Jannie Ratke.

De seks koncerter, der er gratis for publikum, og salget af drikkevarer giver ikke i sig selv overskud, men arrangementerne øger omsætningen i byens butikker og restaurationer, der er stuvende fulde før koncerterne.

- Det er ikke meningen at lave overskud. Formålet er dels den øgede omsætning på selve koncertdagene, dels den meget værdifulde branding af Blokhus som en by, hvor der sker noget, og som folk har lyst til at vende tilbage til, siger Jannie Ratke.