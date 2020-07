Drabet på Bornholm: Folkedomstolen har talt

”Det er en frygtelig historie”...

Sådan begynder et de mest fantasifulde og samtidig tankevækkende eventyr af nationaldigteren H.C. Andersen, ”Det er ganske vist” fra 1852, om hvordan en lille fjer kan blive til fem høns.

Og aldeles frygteligt er det (uanset motiv), hvad der er sket på en bålplads ved Blykobbe Plantage - kendt som Nordskoven - på Bornholm, hvor en forbipasserende tirsdag 23. juni tidligt om morgenen finder en livløs mand på 28 år.

Kort tid efter bliver to brødre på 23 og 25 år anholdt.

Fra det øjeblik får den dybt tragiske historie om den døde mand i skoven sit helt eget liv, først og fremmest på de sociale netværk, som bestemt kan have visse fordele - for eksempel at være med til at skabe kontakt, holde venskaber og bekendtskaber ved lige, tilrettelægge arrangementer og ordne aftaler - men som også kan have en ganske alvorlig bagside, hvor selv dødsensalvorlige emner har en tendens til at havne i ekkokamre og gå i selvsving.

Nærmest fra det øjeblik anholdelserne fandt sted, er der ikke bare blevet gransket i motivet.

Som medborgere i en slags selvudnævnt nation af kriminologer har bemærkelsesværdigt mange følt sig kaldet til at læse noget ganske bestemt ind i den frygtelige historie om den døde mand i Nordskoven.

En fordrejet fremstilling

For var der ikke noget med de to brødres hudfarve og den ene brors hang til en bestemt politisk retning? Og kunne det ikke godt tænkes at have sammenhæng med, hvordan den 28-årige endte med at komme af dage?

På tværs af princippet om magtens tredeling har folketingsmedlem Rosa Lund fra Enhedslisten på Twitter meddelt: ”Hjerteskærende og helt forfærdeligt! Alle mine tanker går til mandens pårørende. Tyder på det var racistisk motiveret. Vi har brug for en massiv indsats mod racisme”.

Senere har Black Lives Matter Denmark udspredt rygter om, at den ene af de anholdte brødre var blevet løsladt - når sandheden er, at vedkommende er blevet indlagt.

Under overskriften ”En sort mand blev torteret og dræbt i Danmark. Politiet insisterer på, at det ikke handler om race” er det undervejs lykkedes den amerikanske avis New York Times at give så fordrejet en fremstilling af forløbet, at store dele af artiklen siden er blevet rettet og erstattet af en ny version.

Strengt taget ved kun tre personer, hvad der er foregået i Nordskov, resten er indtil videre en uskøn blanding rygter, mavefornemmelser og gætterier, og det vil klæde en meget støjende folkedomstol at vente, indtil sagen en dag kommer for en rigtig domstol af den type med vidner, forsvarer, anklager og dommer.

Der er ingen som helst grund til gøre en frygtelig historie endnu mere frygtelig.