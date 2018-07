Folkefest på Åsen Teater

STERUP: I alt mellem 150 og 200 mennesker besøger i disse dage Åsen Teater ved Sterup, hvor der er folkefest. Her har nogle af dem slået telte op, og dagene bliver brugt til at være sammen og til at gøre sig klogere i de forskellige workshops, der er i gang.

Deltagerne kommer fra mange steder - herunder USA, Frankrig, Sverige og København, hvorfra de kom i bus torsdag aften.

Fredag gik det så løs - blandt andet kunne man på en workshop lave papmaché, mens man i en anden kunne høre om praktisk magi.

Det var Linea Maja Ernst, der fortalte om magi - blandt andet om heksekunst og følelser.

Også ritualer blev berørt, og der var mødt rigtig mange op til workshoppen - de sad eller lå i græsset og lyttede.

Åsen Folkefest er skabt af tre søstre, der er vokset op på teatret, som deres forældre Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen driver.

Der er ikke noget fast tema for folkefestivalen - folk byder ind med, hvad de gerne vil fortælle om eller undervise i.

- Det er meget skiftende. Det skal helst ikke kun være skuespil for eksempel. Det skal gerne være en blandet landhandel, fortæller Selma Rosenfeldt-Olsen.

Blandt de andre aktiviteter på folkefesten i år er mosaik, lydcollage, teater, naturens spisekammer, folkedans og flere koncerter.

Interesserede kan fortsat møde op være med - folkefesten fortsætter til og med søndag.

I år det femte år i træk, at folkefesten bliver holdt.