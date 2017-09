Folkekær vejrvært stopper i DR: Det er vemodigt

DANMARK: Gennem sine 27 år i DR har Jesper Theilgaard leveret sne, regn, spredte byger, solskin og lammeskyer til danskerne, når han som meteorolog er trådt foran kameraet og har præsenteret vejrudsigten.

Men fra den 1. februar 2018, vil han ikke længere være at finde hos DR. I forbindelse med at DR Vejret flytter til Aarhus, stopper han nemlig. Det afslører den populære vejrvært i et interview med dr.dk.

- Det skal på ingen mådes ses, som om jeg smækker med døren, og DR er i sin gode ret til at flytte DR Vejret til Aarhus, forklarer Jesper Theilgaard til dr.dk.

I første omgang var det hans plan at pendle mellem Sjælland og Aarhus.

- Men efterhånden er jeg begyndt at tænke på det hele som en ny mulighed - og for at blive herre over min egen kalender. Så nu tager jeg springet, siger Jesper Theilgaard.

Springet, han tager, er ud i livet som selvstændig i front for sin egen virksomhed Klimaformidling.dk, hvor han blandt andet vil skrive bøger og holde foredrag, skriver dr.dk.

Bag sig har Jesper Theilgaard 40 år i statens tjeneste med faste arbejdstider - først som meteorolog ved Flyvevejrtjenesten i Københavns Lufthavn i Kastrup fra 1978, og siden 1990 som vejrvært i DR.

- Der er da ingen tvivl om, at det vil være vemodigt at skulle præsentere den sidste vejrudsigt til januar.

- DR har været en god arbejdsgiver, og jeg har været taknemmelig for det, jeg har fået lov til - ikke mindst, at jeg specielt de seneste 10 år har kunnet have et særligt fokus på klimaet og klimaspørgsmålene, som mere og mere presser sig på, siger Jesper Theilgaard.

/ritzau/Fokus